Chambre Valdôtaine, cresce nell'anno il numero di imprese

Le imprese registrate in Valle d'Aosta al 30 settembre scorso sono 12.413, in crescita dello 0,3% rispetto al secondo trimestre dell'anno (+35 imprese) ma in numero ancora lievemente inferiore rispetto allo stesso periodo del 2023 quando erano 12.419. Lo comunica la Chambre Valdôtaine.

Al terzo trimestre le nuove imprese registrate sono state 128, mentre le cancellazioni non d'ufficio sono state 91, con un saldo positivo di +37 ed un tasso di crescita che si attesta sul valore di +0,30%, in crescita rispetto a quello dello tesso periodo del 2023 (+0,27%), superiore anche al dato nazionale (+0,26%) e a quello del Nord-ovest (+0,27%).

Prendendo in esame i diversi settori economici si evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2023, una crescita nei comparti dei servizi alle imprese (+2% e +33 imprese), delle costruzioni (+0,8 % e +20 imprese), del turismo (+0,4% e +8 imprese) e dell'industria (+0,2% e +2 imprese). Segno lievemente negativo per il comparto agricolo (-0,2% e -3 imprese) mentre prosegue la tendenza negativa fatta registrare dal commercio (-2,1% e -40 imprese).

Nel comparto artigianale, al 30 settembre scorso le imprese iscritte al Registro sono 3.625, con un aumento dello 0,4% (+13 imprese) rispetto al trimestre precedente ma con un calo dello 0,3% (-11 imprese) rispetto allo stesso periodo del 2023.

In merito alla forma giuridica delle imprese prosegue il tasso di crescita positivo delle società di capitale (+0,56%) che raggiungono il numero di 2.524 unità, così come delle ditte individuali (+0,39%), il cui numero si attesta sulle 6.686 unità. Risulta invece in lieve calo quello delle società di persone (-0,14%) che sono 2.850.



