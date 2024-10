Sapia (Chambre), "il sistema imprenditoriale tiene, preoccupa il calo del commercio"

"I dati riferiti al terzo trimestre dell'anno confermano ancora una buona tenuta del nostro sistema imprenditoriale". Così il presidente della Chambre Valdôtaine, Roberto Sapia, commentando i dati sull'andamento del numero di imprese nel terzo trimestre. "Il settore edile, al momento, sembra avere retto alla fine degli incentivi sulle ristrutturazioni e i settori turistico e industriale proseguono, seppure in maniera più contenuta, il loro momento positivo.

Sembra tenere anche il settore agricolo mentre preoccupa il costante trend negativo che interessa il comparto commerciale".

"I prossimi mesi dovranno sicuramente fare i conti con gli impatti derivanti dalla chiusura del Traforo del Monte Bianco - prosegue Sapia - anche se appare già evidente come quella delle infrastrutture e dei collegamenti della Valle d'Aosta con Italia ed Europa sia una tematica di prioritario interesse non solamente per il turismo, ma anche per tutti gli altri settori economici. Non possiamo infatti non considerare come questo aspetto potrebbe influire sull'attrattività della nostra regione anche per coloro che volessero sceglierla per trasferirsi a lavorare in Valle d'Aosta".



