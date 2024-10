Il 26 ottobre Cervinia apre la nuova stagione invernale

La Valle d'Aosta è pronta ad inaugurare la stagione invernale. Il 26 ottobre verranno aperti gli impianti del Cervino Ski Paradise, la cui stagione sciistica durerà ben 11 mesi (fino al 7 settembre 2025). E' prevista il 30 novembre l'apertura degli impianti a Pila, La Thuile e Courmayeur, mentre nell'area di Monterosa Ski si inizierà a sciare nel weekend dell'Immacolata, a partire da venerdì 6 dicembre.

"I comprensori sciistici valdostani - sottolinea l'assessore regionale Luigi Bertschy - si presentano all'avanguardia grazie agli importanti investimenti realizzati nelle infrastrutture funiviarie e nei sistemi di innevamento programmato. Questi interventi non solo garantiscono una qualità elevata dell'offerta sciistica, ma rappresentano anche una garanzia di avvio della stagione invernale per gli appassionati di sci e per gli operatori economici. Gli impianti a fune sono fonte di crescita sociale ed economica per l'intero territorio e rappresentano un asset importante e strategico in grado di proporre opportunità di lavoro e rafforzare la competitività della Valle d'Aosta, fiera regione autonoma di montagna".

