'Vda ti porta a un altro livello', al via la campagna promozionale

"Valle d'Aosta: ti porta a un altro livello": è lo slogan della nuova campagna pubblicitaria della regione alpina, che sarà lanciata il prossimo 3 novembre con uno spot veicolato sui canali Rai, Publitalia e La7 oltre ai principali circuiti cinematografici italiani.

La stagione invernale è stata presentata a Milano.

"Sta per essere inaugurata - ha spiegato l'assessore regionale al turismo, Giulio Grosjacques - con l'imminente apertura del comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia, previsto per sabato 26 ottobre. I grandi comprensori si presentano agli appassionati dello sci con degli impianti all'avanguardia e con delle novità interessanti. La Valle d'Aosta, inoltre, punta ad essere destinazione di spicco dell'inverno 24/25 anche con i grandi eventi sportivi: cinque competizioni di livello internazionale saranno ospitate sulle nostre montagne per rendere il nostro territorio sempre più attrattivo".

La Coppa del mondo di sci alpino (discesa e SuperG femminile) farà tappa a La Thuile venerdì 14 e sabato 15 marzo, la Coppa del mondo di snowboard cross invece tornerà a Cervinia nel fine settimana 14-15 dicembre. A Crevacol/Saint-Rhémy-en-Bosses è prevista una gara di Coppa del mondo giovani di sci alpinismo (specialità sprint maschile e femminile e staffetta) il 21 e 22 dicembre mentre a Cogne tornerà dal 31 gennaio al 2 febbraio la Coppa del mondo di sci nordico. L'ultimo grande appuntamento sportivo in calendario è il tradizionale Trofeo Mezzalama, maratona di sci alpinismo tra Breuil Cervinia e Gressoney prevista il 26 aprile 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA