'Bondzor', a Charvensod attività motoria per i più piccoli

Sensibilizzare all'importanza dell'attività motoria per il benessere psico-fisico delle persone, in particolare dei più piccoli. E' l'obiettivo del progetto 'Bondzor' promosso per il quarto anno consecutivo dal Comune di Charvensod. Sono coinvolti circa 140 bambini e bambine delle scuole dell'infanzia e primaria Davide Mirko Viérin e Adelline Lucianaz e dell'istituzione scolastica Mont-Emilius 3.

Per tutto l'anno scolastico, ogni giorno gli alunni saranno impegnati in una breve passeggiata di 15 minuti, immersi nella natura ma anche nel tessuto urbano del loro territorio con l'obiettivo di "attivare corpo e psiche ed affrontare al meglio la giornata". Oltre alle passeggiate, sono previste attività con professionisti o società sportive. La prima di queste attività è stata quella dedicata al calcio, con l'Asd Charvensod, che si è tenuta giovedì 10 ottobre per gli alunni dell'infanzia e che nelle prossime settimane avverrà anche per gli allievi delle scuole primarie. Le altre attività in programma sono relative allo sci, alla bicicletta, agli sport popolari.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è combattere la sedentarietà e far scoprire ai più piccoli il territorio dove vivono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA