Le foto di Letizia Battaglia all'area megalitica di Aosta

L'Area Megalitica di Aosta ospiterà la mostra fotografica "Letizia Battaglia Senza Fine" dedicata alla fotografa siciliana, paladina dei diritti civili. In esposizione, dal 25 ottobre al 23 marzo 2025, 70 fotografie di grande formato.

"Senza fine è una costellazione di opere di Letizia Battaglia (Palermo, 1935 - 2022) - si legge nella presentazione - che ripercorrono le principali tematiche della sua carriera e, superando le cronologie, costruisce un'opera polifonica, la più̀ rappresentativa possibile, in grado di offrire una visione unitaria di un lavoro durato quasi cinque decenni. E' un omaggio anche all'architetta Lina Bo Bardi (1914-1992) e all'allestimento realizzato nel 1968 per la collezione d'arte del MASP-Museu de arte de São Paulo in Brasile, dove sospende le opere con dei cavalletti di cristallo. I cristalli diventano una foresta sospesa, con fotografie bifacciali di grande formato, venendo così a creare una installazione aperta, non verticale e gerarchica, delle opere fotografiche".

Le immagini più note di Letizia Battaglia "consegnano alla storia una delle pagine più sanguinose, poetiche, struggenti e drammatiche della Sicilia ma questa mostra intende aprirsi a un universo di fotografie realizzate fuori dalla sua terra, tappe di viaggi fondamentali per comprendere in modo più profondo l'insieme della sua opera e del suo pensiero".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA