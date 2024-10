Vigili del fuoco Vda donano uniformi a Bomberos del Paraguay

Le uniformi dei Vigili del fuoco volontari del Corpo Valdostano sono state donate ai Bomberos del Paraguay. Lo comunica la presidenza della Regione sottolineando che si tratta di "diverse tipologie di capi di vestiario (circa 700 completi antifiamma, 1000 uniformi e 300 completi antipioggia) dismessi". E' la seconda donazione agli stessi destinatari, dopo quella del 2021, in cui erano stati consegnati caschi e cinturoni intervento.

La donazione avverrà per il tramite della sezione di Udine dell'Associazione nazionale vigili del fuoco, già attiva nella formazione tecnica dei Bomberos paraguayani e nella cessione di automezzi e attrezzature non più in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

"I capi di vestiario - si legge in una nota - risultano ancora in buono stato e possono essere riutilizzati in paesi nei quali sussistono obblighi legislativi meno stringenti rispetto all'Italia. La sostituzione si è resa, infatti, necessaria nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA