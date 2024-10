Turismo, Alessandro Cavaliere rieletto nell'esecutivo Hotrec

Alessandro Cavaliere, membro della giunta nazionale di Federalberghi e già presidente di Adava (Associazione degli albergatori e imprese turistiche della Valle d'Aosta), è stato confermato nell'Executive committee di Hotrec, la Confederazione europea degli imprenditori del settore dell'ospitalità e della ristorazione, che rappresenta 47 associazioni nazionali di 36 diversi Paesi, oltre due milioni di imprese, un fatturato di 607 miliardi di euro e 12 milioni di lavoratori.

L'elezione - fa sapere Adava - è avvenuta oggi a Varsavia, nel corso della 89/a assemblea di Hotrec. I lavori assembleari, attualmente in corso, si stanno concentrando sulla definizione delle priorità dell'azione di Hotrec per il prossimo biennio, in particolare su come porre il turismo al centro delle politiche dell'Unione Europea.

"Hotrec è il punto di riferimento dell'industria dell'ospitalità europea - ha commentato a caldo Alessandro Cavaliere - la nostra interfaccia con le istituzioni europee e la nostra opportunità di incidere sulle future leggi, norme e regolamenti dell'Unione, che in qualche modo condizioneranno le nostre vite e le nostre attività economiche nei prossimi decenni. Sento il grande peso della responsabilità, non solo di rappresentare l'Italia all'interno del governo di un'organizzazione che comprende ben 36 nazioni, ma anche di portare avanti le istanze delle piccole comunità, in particolare quelle montane, che vivono di turismo e che non devono essere minacciate da esso. Il lavoro di studio, relazioni e pianificazione portato avanti all'interno di Hotrec ha questo obiettivo sopra ogni altro".

"Non posso nascondere la mia soddisfazione per questa rielezione, che non era affatto scontata", ha dichiarato il presidente di Adava, Luigi Fosson.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA