Enfantheatre compie 30 anni, 12 spettacoli dal 2 novembre

"Esplorare attraverso il teatro i grandi temi del nostro mondo, e questa edizione di Enfantheatre, che compie 30 anni, vuole essere un compleanno condiviso''. Lo ha detto l'assessore comunale Samuele Tedesco nel presentare la rassegna teatrale per bambini Enfantheatre, che dal 2 novembre prenderà il via con un cartellone di 12 eventi (11 spettacoli teatrali e un film). ''Festeggiare un compleanno - continua l'assessore - vuol dire tracciare un bilancio di un percorso per riconoscere i traguardi raggiunti e stabilire nuovi obiettivi per il futuro e migliorare sé stessi''. Il tema che unisce tutti gli spettacoli in cartellone, molti dei quali tutti al femminile, è "Je suis-Io sono''.

La curatrice della rassegna, Fulvia Perrino evidenzia come ''si tratti di una proposta culturale importante, dove i genitori in maniera consapevole scelgono di fare un'esperienza teatrale con i propri bambini. Abbiamo scelto spettacoli importanti, che sono stati ospiti di rassegne nazionali e internazionali''. Tutti gli spettacoli si terranno alle 15 al teatro Giacosa di Aosta il sabato pomeriggio. I biglietti avranno un costo di 5 euro per gli adulti e di 3 euro per i bambini.



