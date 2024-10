Sanità, 200 nuovi casi di ictus all'anno in Valle d'Aosta

Sono circa 200 i nuovi casi di ictus che ogni anno si verificano in Valle d'Aosta. I numeri sono stati comunicati da Alice Odv, l'associazione per la lotta all'ictus cerebrale, in occasione della Giornata nazionale dell'afasia che si celebra in tutta Italia il 19 ottobre. A tal proposito il castello di Aymavilles sarà illuminato di viola ciclamino.

"L'intervento precoce e tempestivo è fondamentale - spiega Lorella Zan, presidente di Alice - ed è necessario che chi manifesta anche solo uno dei sintomi (difficoltà nel parlare correttamente; alterazione della vista, in particolare perdita di una parte del campo visivo; deviazione della bocca; deficit di forza o di sensibilità da un lato del corpo; alterazione dell'equilibrio; stato confusionale) chiami immediatamente il 112 per essere portato il più rapidamente possibile nel centro ictus dell'ospedale di Aosta dotato e organizzato per il trattamento di questa malattia. In questo modo è possibile ridurre il rischio di mortalità ma soprattutto gli esiti di disabilità, spesso invalidanti, causati da questa malattia".



