Veltroni, Turci e Violante Placido al festival Riverberi

Con 11 eventi ad accesso gratuito e uno dedicato alle scuole, torna ad Aosta il festival Riverberi, in calendario da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre. Paola Turci, Violante Placido e Walter Veltroni sono i nomi di spicco di questa edizione. Tra i temi affrontati anche la "fragilità delle istituzioni, di cui parleremo con Marco Sorbara: un atto dovuto da parte dell'amministrazione rispetto a questo tema e alla persona invitata a interloquire", ha detto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, presentando la rassegna in conferenza stampa. Durante 'I confini della libertà' (alle 16 del 20 ottobre presso il salone ducale) il primo cittadino dialogherà con l'ex assessore comunale di Aosta ed ex consigliere regionale, assolto definitivamente nel 2023 dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e oggi 'ambasciatore del perdono'.

"Abbiamo cercato di intercettare le scuole, coinvolto l'ordine degli psicologi per la giornata nazionale della salute mentale e, per venerdì e sabato, abbiamo puntato su giornate più mainstream", ha spiegato il capo di gabinetto del sindaco, Fabio Molino.

Il festival si aprirà il 16 ottobre con 'Dialogo tra emozione e intelligenza' (ore 21, teatro Giacosa) alla presenza, tra gli altri, dello youtuber Andrea Pinna e dello psicologo Luca Bernardelli, per esplorare l'intreccio tra la sensibilità umana e le innovazioni tecnologiche. Il giorno seguente (ore 18, salone ducale) Federico Gregotti presenterà il suo 'Liliana Segre, una vita contro l'indifferenza' (Einaudi ragazzi).

Tra gli appuntamenti in programma 'Il tempo dei giganti.

Parole e musica con Paola Turci e Gino Castaldo, che narreranno il periodo 'd'oro' della musica italiana che va dal 1979 al 1981' (18 ottobre, ore 21, teatro Giacosa). In 'Parole e musica' saranno protagonisti l'attrice e cantante Violante Placido e Mao, alias Mauro Gurlino (19 ottobre, ore 21, teatro Giacosa). A chiudere il festival 'Le emozioni che abbiamo vissuto', un'anteprima dedicata allo spettacolo che Walter Veltroni porterà nei teatri di tutta Italia (20 ottobre, ore 21, teatro Giacosa).



