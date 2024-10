Spaccio di droga, arrestati due giovani in bassa Valle

Due giovani valdostani di 23 e 22 anni, uno residente a Pont-Saint-Martin e l'altro a Donnas, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sequestrato circa 200 grammi di hashish, divisa in quattro panetti, e tre grammi di cocaina, già divisa in dosi, oltre a 3.500 euro in contanti.

I due giovani sono stati arretati ieri sera alla stazione di Donnas. Nel pomeriggio, erano stati visti aggirarsi nella zona e i militari hanno deciso di sorvegliarli. Il ventitreenne è conosciuto per reati specifici. La droga è stata così trovata nascosta vicino al bagno della stazione. La procura di Aosta ha chiesto la custodia cautelare e domani mattina si terrà l'udienza di convalida.



