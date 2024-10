Courmayeur, via libera ai lavori su due impianti di risalita

Due impianti di risalita del comprensorio sciistico di Courmayeur saranno riammodernati con investimenti a carico della società Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa. Il dato è emerso durante l'ultima riunione del Consiglio comunale della cittadina ai piedi del Monte Bianco. In questo contesto per permettere la realizzazione degli interventi, l'assemblea ha approvato all'unanimità tre delibere all'ordine del giorno, relative alla concessione di disponibilità di aree di proprietà comunale e servitù di funivia e di elettrodotto interrato alla società Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa per i lavori di ammodernamento delle linee funiviarie Plan Checrouit - colle Checrouit e Plan Checrouit - Maison Vieille.

"Strutture che necessitano di interventi perché trattasi di impianti vetusti che hanno problemi di gestione anche per il vento", ha spiegato l'assessore all'Urbanistica e lavori pubblici, Alberto Motta. I lavori prevedono la sostituzione della seggiovia di Maison Vielle con una telecabina a 16 posti, con mantenimento della tratta odierna, mentre l'impianto di Checrouit passerà da sei a dieci posti con lo stesso tracciato.

"Si dà risposta alle esigenze del comprensorio che andranno anche a decongestionare il Plan Checrouit - ha aggiunto Motta - mentre per Maison Vieille la nuova telecabina servirà anche i principianti, saranno infatti realizzati anche due tapis roulant per facilitare l'accesso alle sciovie. Il progetto allo stato attuale ha già avuto dagli uffici competenti della regione l'ok al via". Per gli stessi interventi sono state approvate all'unanimità anche altre due delibere all'ordine del giorno, relative ad alcune deroghe visto il "particolare interesse socio economico".



