Sono stati 280 gli studenti valdostani che oggi hanno visitato il campo base della protezione civile allestito in località Grand-Place a Pollein nell'ambito dell'esercitazione annuale regionale e in occasione della giornata 'La Protezione civile siamo noi'.

Scopo principale dell'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi, promuovere la cultura di protezione civile, raccontando attraverso una didattica attiva alle nuove generazioni l'attività dei vari istituti ed enti che supportano il sistema.

Protezione civile, 280 studenti in visita al campo base allestito a Pollein



"Penso sia molto importante coinvolgere i cittadini, e in particolare i giovani - ha dichiarato il presidente della Regione, Renzo Testolin - per promuovere la cultura del rispetto del territorio, la conoscenza dei corretti comportamenti da adottare e per far sorgere in loro il senso di responsabilità civica e sociale, in quanto primi attori di questo sistema".

Hanno aderito all'iniziativa dieci classi delle scuole primarie - le istituzioni scolastiche Saint-Roch, San Francesco, Scuola Sant'Orso, primaria Ettore Ramires, primaria di Plan Felinaz e primaria di Aymavilles - per un totale di 161 alunni, e sette classi delle istituzioni scolastiche di secondo grado - tre classi del Liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide e quattro dell'Istituto professionale industria e artigianato Don Bosco - per un totale di 119 studenti.

I ragazzi, suddivisi in gruppi e accompagnati dal personale di Protezione civile, hanno potuto visitare gli stand dell'Ufficio neve e valanghe, dell'Arpa e dell'Istituto zooprofilattico, dei vigili del fuoco, del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza, del 118 e della Croce rossa italiana, del Corpo forestale, delle associazioni di volontariato, della Protezione civile e del Centro funzionale.





