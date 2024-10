Dal Piano triennale del lavoro all'impatto dell'intelligenza artificiale, convegno ad Aosta

Dalla presentazione del nuovo Piano regionale di Politiche del lavoro 2024-2026 - che mira a rispondere alle sfide emergenti legate all'evoluzione del mercato del lavoro e alla crescente domanda di competenze innovative - a una riflessione sull'impatto che avrà l'intelligenza artificiale avrà nei contesti produttivi: è in programma venerdì 18 ottobre alle 17.30 presso il teatro Splendor di Aosta l'evento #Vdalavora 'Il futuro del lavoro Oggi - Presentazione del Piano regionale di Politiche del lavoro 2024-2026 tra nuove competenze e intelligenza artificiale'.

"Con l'approvazione in Consiglio regionale del Piano regionale di politiche del lavoro 2024-2026, la nostra regione guarda al futuro con consapevolezza. La Valle d'Aosta si dota di uno strumento fondamentale per affrontare le trasformazioni che stanno coinvolgendo il mondo del lavoro. Il piano, approvato il 2 ottobre, pone al centro le politiche attive del lavoro, la formazione professionale e l'innovazione, per garantire un futuro sostenibile a tutti i valdostani", dichiara l'assessore alla Formazione e lavoro, Luigi Bertschy.

Tra i protagonisti dell'incontro, oltre a rappresentanti istituzionali, dei lavoratori, delle imprese e del terzo settore, saranno presenti alcune figure di spicco nel panorama dell'innovazione e della tecnologia, che condivideranno le loro esperienze e visioni sul futuro del lavoro. Si tratta di Ernesto Ciorra, innovation and sustainability expert, Otto Climan, youtuber e designer italiano, Giuseppe Chirico, manufacturing it department manager presso Blue Engineering, Coralie Pellissier, ceo di Rditaly, Alberto Ranavolo, ricercatore Inail.

A chiusura dell'evento, alcuni studenti dei percorsi Iefp regionali si faranno testimoni di un messaggio che celebra "l'importanza delle relazioni umane, della comunicazione efficace e del pensiero critico, qualità che l'intelligenza artificiale non può replicare e che continueranno a caratterizzare molti mestieri del futuro".

A conclusione dell'evento sarà offerto ai presenti un aperitivo fornito dalla Fondazione Ollignan.

È possibile partecipare all'evento prenotandosi sul sito vdalavora.it all'indirizzo https://www.vdalavora.it/evento/il-futuro-del-lavoro-oggi/ oppure scaricando la app #Vdalavora da Google Play o Apple Store.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA