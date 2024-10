Vda Aperta, perplessi da silenzio Consiglio Valle su mafie

"Siamo perplessi dal silenzio che in Consiglio regionale è sceso sulla questione mafie, nonostante il Presidente del Consiglio Bertin abbia voluto presiedere l'Osservatorio antimafia. Sebbene l'iter del processo Geenna non sia concluso, nella sentenza della Corte d'Appello vengono confermati l'impianto accusatorio e l'esistenza di una locale di 'ndrangheta in Valle d'Aosta". Lo scrive in una nota Valle d'Aosta Aperta, aggiungendo: "Emerge, ancora una volta, la necessità di ribadire la massima vigilanza delle Istituzioni e della comunità valdostana contro le possibili infiltrazioni della 'ndrangheta e contro quei comportamenti clientelari e familistici che favoriscono la criminalità organizzata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA