Presa a calci e rapinata in centro ad Aosta, indagini

Una donna è stata aggredita e rapinata nel centro di Aosta nella notte tra sabato e domenica scorsi. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte in via Frutaz, una traversa di via Festaz.

La donna, residente in Valle d'Aosta, è stata sorpresa alle spalle e buttata a terra. Quindi il rapinatore, un giovane con il cappuccio sul volto, l'ha presa a calci e le ha sottratto la borsa, con il portafogli che conteneva poco contante. A nulla sono valse le grida e i tentativi di difendersi: l'aggressore è riuscito a darsi alla fuga. Le condizioni fisiche della vittima della rapina non sono preoccupanti, ha riportato alcuni lividi.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Aosta.

Nelle stesse ore e a poca distanza il cuore del capoluogo valdostano era animato dalla grande festa dell'Edileco Run24, corsa a staffetta di 24 ore che ha fatto registrare oltre 2.000 iscritti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA