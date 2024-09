Nuovo record di presenze all'Edileco Run24, oltre 2.000 iscritti

Si conferma in crescita l'Edileco Run24: la sesta edizione della corsa a staffetta di 24 ore nel centro di Aosta, che si è svolta il 28 e 29 settembre, ha stabilito un nuovo record di presenze, sfondando la quota 2.000 iscritti. Lo annuncia l'organizzazione. E' stato registrato sia il sold out sia della Baby Run24 sia della gara regina, oltre che della Young Run24, gara organizzata in collaborazione con Fidal Valle d'Aosta per ragazzi e cadetti.

Si sono presentate al via 104 squadre nelle diverse categorie competitive e nella non competitiva. Sono stati 1.500 i litri di birra bevuti, 1.200 le porzioni di lasagne distribuite agli atleti e 135 le persone che si sono fatte massaggiare nei due giorni dall'Asd 'La Terra di Mezzo'. Sold out la silent disco che sabato sera ha fatto ballare fino a notte fonda mille persone in piazza Chanoux.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA