Donoday, Testolin "il volontariato fa parte del nostro Dna"

“Nei territori di montagna, quelli più ‘difficili’, come la Valle d’Aosta e Trento, è necessario rafforzare la vicinanza e la solidarietà, è una lezione che da sempre caratterizza la comunità valdostana”. Lo ha dichiarato ai 2.173 metri della stazione del Pavillon di Skyway Monte Biamco il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, in occasione del gemellaggio tra la regione autonoma, Capitale italiana del dono, e Trento, Capitale europea del volontariato.

“Il tessuto sociale è in forte cambiamento, con grandi complessità e sfide da affrontare. Alle complessità sociali si aggiungono le difficoltà dei territori come i nostri, periferici e con condizioni difficili”, ha detto Francesca Gerosa, vicepresidente della Provincia autonoma di Trento. “È fondamentale lavorare - ha aggiunto - alle sinergie tra la rete delle associazioni di volontariato e le istituzioni, e questo permette di arrivare a dei risultati: le istituzioni da sole non possono dare le risposte che i cittadini chiedono e meritano, senza volontari non potremmo farcela”.

