Rifiuti, nuova gestione nelle Unités Mont-Emilius e Grand-Combin

Dal prossimo primo ottobre nelle Unités Mont-Emilius e Grand-Combin - che comprendono 21 comuni per un totale di circa 28 mila abitanti - sarà Aprica, in collaborazione con Quendoz, ad assumere la gestione dei servizi ambientali. Con l'obiettivo di garantire continuità e consentire alla cittadinanza una transizione graduale, fino a luglio 2025 non saranno previsti cambiamenti nelle modalità di conferimento rifiuti da parte dei cittadini.

È stata prevista una 'zona Pap integrale' in cui la raccolta sarà effettuata interamente porta a porta, una 'zona Pap semi-integrale' dove sarà invece mista e una 'zona esterna' in cui il servizio sarà gestito tramite contenitori stradali. Nel territorio della Grand-Combin, saranno inoltre introdotti nuovi punti di conferimento informatizzati e fuori terra in sostituzione degli attuali seminterrati, permettendo un sistema avanzato di identificazione dell'utente tramite app o tessera.

Sarà inoltre realizzato un nuovo Centro di raccolta a Gignod e potenziato il servizio di ritiro degli ingombranti.

Anche nell'Unité Mont-Emilius i contenitori stradali esistenti saranno informatizzati con le stesse tecnologie applicate nella Grand-Combin, con l'obiettivo di migliorarne fruibilità, e sarà attivato un nuovo servizio di raccolta a domicilio degli ingombranti per rispondere alle esigenze del territorio. Infine, per entrambi i territori, lo stesso sistema informatizzato sarà adottato presso tutti i centri di raccolta sovracomunali del Subato B. Sarà inoltre reso operativo un hub di contatto a disposizione della comunità locale attraverso un numero verde (800 437678) e un sistema di segnalazioni via App e Web.

"Il nostro impegno è rivolto in particolare all'introduzione di tecnologie innovative e modalità di raccolta differenziata sempre più agevoli per i cittadini", dichiara Filippo Agazzi, amministratore delegato di Aprica.

"Dopo l'ottimo avvio dei servizi nel Subato A 'Grand-Paradis e Valdigne-Mont-Blanc' possiamo confermare che la partnership tra Aprica e Quendoz, anche nel Subato B 'Mont-Emilius e Grand-Combin' sarà garanzia di efficacia, efficienza, innovazione e professionalità, con un occhio di riguardo alle specificità territoriali", aggiunge Jean Louis Quendoz, amministratore unico di Quendoz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA