'Aosta sicura', decuplicati gli alcol test agli automobilisti

Settantasette posti di controllo in dieci mesi di attività sul territorio, con 890 automobilisti sottoposti alla prova dell'etilometro, dei quali solo cinque sono risultati in stato di ebbrezza. "Una percentuale bassissima, un numero che dovrebbe inorgoglire tutti", ha detto il comandante della polizia locale di Aosta, Fabio Fiore, durante la conferenza stampa per illustrare i risultati di 'Aosta sicura', progetto finanziato dal dipartimento per le Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri.

Se l'anno scorso erano "un centinaio i boccagli acquistati per l'etilometro, quest'anno ci si è avvicinati a quota mille", quindi si sono quasi decuplicati i controlli della polizia locale in questo ambito. "Mantenere questi numeri in futuro sarà difficile, ma terremo alta la guardia", ha assicurato il dirigente.

Dei 340 mila euro ottenuti dal Comune, 113 mila sono serviti per dotare la polizia locale di nuova "attrezzatura avanzata", tra cui un furgone attrezzato adibito a ufficio mobile del valore di 80 mila euro, ma anche 100 test salivari antidroga, due moderni etilometri a infrarossi, una torre faro per illuminare la strada in caso di incidente, 45 giubbotti ad alta visibilità e torce. Gli altri fondi sono serviti per attività di comunicazione rivolta soprattutto ai più giovani, coinvolgendo anche Serd e vigili del fuoco.



