'Aosta sicura', raggiunti 700 studenti di quattro istituti

Nell'ambito di 'Aosta sicura', progetto finanziato dal dipartimento per le Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri, "abbiamo raggiunto 700 studenti di quattro istituti e 60 utenti di autoscuole", ha spiegato Raffaella Scalisi, che ha curato l'iniziativa.

La campagna 'Fermati prima', che ha avuto come target i giovani, è stata veicolata tramite manifesti, carta stampata e post a pagamento sui social media "con 330 mila visualizzazioni". Una serata alla Cittadella dei giovani ha raggiunto 150 persone.

Durante l'estate uno stand della società Exus - che si è occupata della campagna - è stato presente in occasione di 15 eventi destinati alla fascia d'età 15-30 anni, distribuendo 824 alcoltest e 621 voucher del valore di quattro euro per il servizio di trasporto notturno Allo nuit, oltre a gadget e volantini informativi.

"Il progetto - ha detto la vicesindaca con delega alla polizia locale, Josette Borre - ha avuto un merito principale che è quello, non scontato e per nulla banale, di aver saputo intercettare un target 'difficile' da approcciare quale quello giovanile con iniziative capaci di suscitare interesse e di favorire la riflessione sui temi del progetto".



