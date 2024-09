Affitti brevi, Valle d'Aosta penultima per quota di codici identificativi rilasciati

La Valle d'Aosta ad oggi si posiziona penultima tra le regioni italiane per percentuale di codici identificativi nazionali (Cin) rilasciati rispetto al numero di strutture registrate, secondo i dati del ministero del Turismo. L'obbligo del Cin è ormai imminente: se ne devono dotare tutte le strutture ricettive turistiche e gli immobili destinati a locazioni brevi per finalità turistiche, in modo da essere identificate per la promozione e la pubblicità dell'offerta di ospitalità.

Ad oggi, secondo i dati del ministero, in Valle d'Aosta su 5.155 strutture registrate sono stati rilasciati 1.265 Cin, pari al 24,54% del totale. Fa segnare un dato più basso solo il Friuli-Venezia Giulia, con il 13,10%. La media italiana è del 34,10%.

Le regioni con percentuali più alte sono Basilicata (59,92%), Lombardia (43,78%) e Molise (43,72%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA