Turismo, ad agosto tornano a crescere gli arrivi

Dopo un luglio con segno negativo, il mese di agosto fa segnare un bilancio in crescita dal punto di vista del turismo in Valle d'Aosta.

Le presenze totali sono state 772.515 in aumento dell'8,42% sullo stesso mese del 2023, e gli arrivi 243.063 (+11,53%).

Gli italiani sono aumentati sia in termini arrivi (144.366, +8,22%) sia di presenze (576.008, +5,65%). Allo stesso modo i turisti giunti dall'estero sono cresciuti sia come numero (98.697, +16,76%) sia in termini di notti trascorse (196.507, +17,47%).

Le cifre comprendono i dati sugli alloggi a uso turistico, conteggiati solo a partire dal 1/o novembre 2023, data di entrata in vigore della legge regionale sulle locazioni brevi.

Escludendo questa categoria emerge che, rispetto all'anno passato, l'agosto 2024 fa segnare comunque un aumento degli arrivi (230.218 contro 217.928 ) ma un calo delle presenze (704.752 rispetto a 712.502).



