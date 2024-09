Notte europea dei ricercatori, realtà virtuale all'Area megalitica

La Soprintendenza per i beni e le attività culturali aderisce alla Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2024, proponendo speciali visite guidate all'Area megalitica di Aosta dal titolo 'Megalitismo virtuale: oltre la realtà'.

Le visite si terranno venerdì 27 settembre alle ore 15.30, 16.30 e 17.30, e offriranno un coinvolgente viaggio nel tempo grazie all'utilizzo di speciali visori Vr: un'esperienza immersiva e dinamica per risalire fino al 4000 a.C. e conoscere le principali fasi archeologiche dell'Area megalitica.

Seguirà, inoltre, la sperimentazione dell'App di realtà aumentata Aosta digitale e una visita alla nuova sezione romana del museo.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 552420.

La 'Notte' proseguirà alle ore 18 con la conferenza dal titolo Come è fatto? Da dove viene? Le risposte della scienza ai quesiti archeologici, a cura di Alessandra Armirotti, archeologa, e di Sylvie Cheney, scienziata della conservazione, della Soprintendenza beni e attività culturali.



