Acqua non conforme ad Antey-Saint-André, scatta l'obbligo di bollitura

La sindaca di Antey-Saint-André, Nicole Chatrian, ha disposto per tutto il territorio comunale l'obbligo di bollitura dell'acqua erogata, in attesa che vengano completati gli interventi, disposti in via precauzionale, di disinfezione dei bacini di accumulo dell'acquedotto.

L'Usl della Valle d'Aosta ha infatti trasmesso al Comune una segnalazione di 'non conformità' dell'acqua di rete destinata al consumo umano dopo un campionamento dell'acquedotto intercomunale su due fontanili, a Bourg e Fiernaz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA