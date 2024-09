Anno record per gli impianti di Zermatt, utile di 99 milioni

La società degli impianti di risalita di Zermatt (Zermatt Bergbahnen Ag), sul versante svizzero del Cervino, ha chiuso l'anno di esercizio 2023/2024 con "nuovi valori record": un utile operativo netto di 94,4 milioni di franchi (99,39 milioni di euro) e un Ebitda di 50,8 milioni di franchi (53,8% dell'utile operativo) e un cash flow di 47,4 milioni di franchi (50,2% dell'utile operativo). "Grazie agli eccellenti dati finanziari dell'esercizio 2023/2024, l'assemblea generale ha deciso di distribuire alle azioniste e agli azionisti un dividendo record del 10%. Ciò corrisponde a un aumento del 25% rispetto al precedente dividendo dell'8%", annuncia la società.

Per via del "grande successo delle attività escursionistiche registrato nell'estate 2023" e dei "solidi ricavi degli impianti di trasporto nella stagione invernale 2023/24, le cifre già brillanti dell'anno precedente sono state nuovamente superate".

Grazie "all'aumento del trasporto individuale di passeggeri (+8,8%) e al soddisfacente bilancio degli sport sulla neve (+6,74%) è stato messo a segno un fatturato totale del trasporto passeggeri di 89,23 milioni di franchi, pari a un aumento del 7,68% rispetto all'anno precedente. Anche gli altri ricavi d'esercizio sono leggermente superiori rispetto all'anno precedente, non da ultimo grazie alle eccellenti cifre generate dal ristorante Matterhorn Glacier Paradise e dagli shop".

Nell’estate 2023 il risultato è stato un aumento dei ricavi degli impianti del 22,2% rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto al “bel tempo” e al “caldo” che “hanno portato a un numero costantemente elevato di visitatrici e visitatori dai mercati limitrofi e lontani”.

In inverno, nonostante il mancato svolgimento delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino del ‘Matterhorn Cervino Speed Opening’ e le cattive condizioni meteorologiche da metà marzo 2024 fino all’inizio di maggio, “il risultato complessivo e gli indici finanziari per l'anno in esame si sono nuovamente attestati a livelli da record” grazie a “un ottimo fatturato nel settore degli impianti di trasporto”. Hanno contribuito a questo risultato “i prezzi dinamici e l'Ikon Pass. Ancora una volta, la collaborazione con la nordamericana Ikon Pass ha portato a un numero considerevole di arrivi di ospiti a Zermatt. Anche l'accordo di cooperazione esistente con Alterra Mountain Company è stato esteso a medio termine nel corso di questo esercizio”.

Nell'esercizio 2023/2024 sono stati effettuati investimenti per un totale di 48,7 milioni di franchi. La maggior parte di questa cifra è stata utilizzata per finanziare il progetto di sostituzione della funivia Zermatt - Furi, la ristrutturazione dell'area ospiti della stazione a valle del Matterhorn Express e la costruzione del nuovo edificio amministrativo. Un'altra parte è stata destinata ai lavori finali per la funivia trifune Matterhorn Glacier Ride II. Inoltre "la cerimonia inaugurale per il Matterhorn Alpine Crossing, il 30 giugno 2023, ha segnato un'altra tappa fondamentale e un importante investimento nel futuro di Zermatt Bergbahnen e dell’intero comprensorio turistico".



