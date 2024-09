Sci, a Pila è pronta la nuova telecabina Couis 1 a 10 posti

La nuova telecabina a 10 posti "Couis 1", che rappresenta il secondo troncone della tratta Pila-Couis e sostituirà la storica seggiovia biposto risalente alla fine degli anni '80, è la principale novità della stagione invernale 2024/2025 a Pila. L'impianto fa parte del progetto Pila-Couis, che permetterà di raggiungere quota 2.700 metri in soli 15 minuti.

"Gli utenti potranno godere di un panorama mozzafiato dalle vette più iconiche delle Alpi - si legge in una nota della Pila spa - tra cui il Monte Bianco, il Cervino, il Monte Rosa, la Grivola e il Gran Paradiso, grazie al rifugio panoramico 'Stella del Couis'. Non si tratta solo di un'opera funiviaria: il progetto rappresenta una svolta per gli appassionati di sci e mountain bike, offrendo un'esperienza sportiva migliorata per tutti i livelli ed età. Inoltre, l'accessibilità sarà garantita anche a coloro che desiderano semplicemente ammirare uno dei panorami più spettacolari delle Alpi".

Ideato dallo studio di architettura De Carlo-Gualla, "il progetto si distingue per il suo approccio integrato all'ambiente: le nuove funivie e le stazioni rappresentano un connubio di architettura e ingegneria d'avanguardia, caratterizzato dall'uso di materiali e tecnologie innovative, oltre a un design futuristico pensato appositamente per l'alta quota". La telecabina "Couis 1" entrerà in funzione con l'apertura della stagione invernale.



