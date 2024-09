Aosta, Broglio subentra in Consiglio al dimissionario Dunoyer

Il Consiglio comunale di Aosta ha accolto ufficialmente Domenico Broglio, che subentra al dimissionario Laurent Dunoyer nel gruppo dell'Union Valdôtaine.

Capogruppo Uv dal 2020, Dunoyer aveva annunciato la sua decisione nell'agosto scorso per "motivi professionali".

Originario di Lusiana (Vicenza), Broglio ha 80 anni ed è un perito industriale in pensione. E' capogruppo degli alpini di Saint-Martin-de-Corléans e segretario della sezione valdostana dell'Associazione nazionale alpini. "Mi fa molto piacere - ha detto - essere qui, oggi, per la prima volta. Sono qui emozionato ma motivato nell’accettare questo incarico e portarlo avanti nel migliore dei modi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA