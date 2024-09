Bloccate sul Gran Paradiso, soccorse due alpiniste

Sono state tratte in salvo le due giovani alpiniste francesi che, illese, avevano chiesto aiuto dopo essere rimaste bloccate, a causa della nebbia, poco sotto la vetta del Gran Paradiso, a quota 3.900 metri.

Grazie a una schiarita, i tecnici del Soccorso alpino valdostano sono riusciti a raggiungerle in elicottero e a riportarle a valle. A causa della scarsa visibilità, il velivolo non era ancora riuscito ad arrivare alla loro quota e una squadra di soccorritori via terra era già partita per portarle in salvo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA