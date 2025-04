Rosset, 'da Cva nessun piano strategico degno di tale nome'

Nicola Rosset, presidente di Finaosta dal settembre 2021 al luglio 2024, scrive come durante il proprio mandato non siano mai "stati presentati da parte di Cva piani strategici degni di tale nome, ma ci si sia limitati, da parte dei vertici della medesima Compagnia valdostana delle acque, a illustrare delle generiche volontà di crescita di produzione senza però fornire numeri preventivi, ma soprattutto senza rendicontare gli investimenti fatti". Rosset lo riferisce nella lettera di 16 pagine indirizzata al presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, al presidente della quarta commissione consiliare, Roberto Rosaire, e per conoscenza all'attuale presidente di Finaosta, Marco Linty. Missiva che Rosset ha scritto dopo essere "venuto a conoscenza di essere stato citato e attaccato nel corso dell'audizione in quarta commissione" dei vertici di Cva, nell'autunno scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA