"Per i nostri amici americani, oggi non è il giorno della liberazione, è il giorno del risentimento. I dazi di Donald Trump non difendono il commercio equo, lo attaccano per paura e danneggiano entrambe le sponde dell'Atlantico.

L'Europa è unita, pronta a difendere i propri interessi e aperta a colloqui equi e fermi". Lo scrive su X il presidente del Ppe, Manfred Weber.



