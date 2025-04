Socialisti Ue, 'alzare al massimo la pressione su Trump'

"Questo è il giorno dell'inflazione, non della liberazione. A causa della decisione dell'amministrazione Trump di imporre dazi del 20% sulle esportazioni dell'Ue, esortiamo la Commissione europea a fare tutto il necessario per aumentare al massimo la pressione sugli Stati Uniti e difendere gli interessi dell'Ue". Lo scrivono su X i Socialisti e democratici Ue (S&d).

"I dazi sconsiderati di Trump segnano l'inizio della sua caduta. Imponendo questa assurdità, danneggia non solo l'Europa, ma anche le aziende e i consumatori americani, che non lo perdoneranno. Risponderemo con forza e unità", ha sottolineato la presidente del gruppo, Iraxte Garcia Perez.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA