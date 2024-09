Sci, rincaro del 6,6% per lo skipass stagionale in Valle d'Aosta

Sono state definite dall'Associazione valdostana impianti a fune (Avif) le tariffe dello skipass stagionale valido dal 26 ottobre 2024 al 4 maggio 2025: il costo dell'abbonamento per gli impianti di risalita della Valle d'Aosta è salito a 1.460 euro (90 euro in più rispetto alla stagione 2023-2024) mentre quello esteso anche al comprensorio Zermatt (Svizzera) a 1.723 euro (106 in più). In entrambi i casi l'aumento sfiora il 6,6 per cento.

Un rialzo che si somma a quello del 6,5 per cento registrato nella passata stagione invernale e a quello dell'8,9 per cento deciso per l'inverno 2022-2023.

Sono previste tariffe ridotte per over 65 e under 24 (1.168 euro lo stagionale per gli impianti della Valle d'Aosta), under 16 (1.022 euro), under 8 (gratis se contestuale a quello di un adulto, altrimenti 365 euro).



