Escursionista trovata morta tra Italia e Francia

E' stata trovata questa mattina priva di vita un'escursionista che risultava dispersa da ieri sera nella zona del col de la Seigne, in fondo alla val Veny (Courmayeur), tra Italia e Francia. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore. L'allarme è scattato in seguito al mancato rientro della vittima.

Le ricerche - condotte a piedi da Soccorso alpino valdostano, guardia di finanza, vigili del fuoco, forestale e forze dell'ordine - sono proseguite per tutta la notte. Le operazioni di riconoscimento della vittima sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.



