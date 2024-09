Cogne acciai speciali, aumento di capitale per la crescita

L'Assemblea dei soci della Cogne Acciai Speciali spa ha approvato un aumento di capitale pari a 45 milioni di euro "per sostenere la continua crescita inorganica dell'azienda e consolidare la propria posizione di leadership nel settore". L'aumento di capitale - si legge in una nota - "è finalizzato, in particolare, a supportare l'acquisizione di Mannesmann Stainless Tubes da Salzgitter Ag, operazione di grande rilevanza per il rafforzamento del portafoglio e delle competenze nel mercato globale" che dovrebbe essere finalizzata entro il 2024.

"Questo investimento - prosegue la nota - testimonia il nostro impegno costante nell'ampliare la nostra presenza internazionale e rafforzare la nostra capacità di soddisfare la crescente domanda di soluzioni ad alte prestazioni nei campi aerospace, nucleare, medicale ed energy".

Cogne Acciai Speciali è un'azienda siderurgica con sede ad Aosta. Ha sette stabilimenti produttivi di cui cinque in Europa (Italia, Svezia, Svizzera e Uk) e due overseas (Cina e Messico).

