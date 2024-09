Incidente a Challand, venerdì esequie di Augusto Varisellaz

Si svolgeranno venerdì alle 10,30 nella chiesa di Challand-Saint-Victor i funerali di Augusto Varisellaz,di 69 anni, morto lunedì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Challand-Saint-Victor, appena sotto il suo alpeggio nella zona di Dondeuil. Il rosario sarà celebrato domani sera, giovedì, alle 20 sempre nella chiesa di Challand-Saint-Victor.

Per cause al vaglio dei carabinieri, l'allevatore era alla guida del suo fuoristrada quando che è uscito di strada, finendo lungo la scarpata. Inutili tutti i soccorsi.



