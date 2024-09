Cantieri ad Aosta, ConfCommercio Vda attacca il Comune

Confcommercio attacca l'amministrazione comunale di Aosta in merito ad una richiesta di spiegazioni su "possibili lavori in aree vitali per la città". Dopo aver inviato una missiva in Municipio, l'associazione dei commercianti riporta in una nota la risposta giunta dal Comune e commenta: "L'amministrazione comunale ha ritenuto non adeguata la nostra richiesta e soprattutto pone dei dubbi sulla posizione giuridica che intendiamo tutelare.

Riteniamo sicuramente che sia chiara la rappresentanza sindacale della nostra associazione in Aosta e su tutto il territorio valdostano essendo Confcommercio VdA l'associazione di categoria più rappresentativa di tutto il territorio".



