Testolin, indispensabile seconda canna traforo Monte Bianco

"Da oggi al 16 dicembre chiuderà il traforo del Monte Bianco. Una chiusura programmata ma non per questo meno importante per il tessuto socio economico della nostra regione, che sarà fortemente condizionato. E' un momento nel quale la politica a livello nazionale e internazionale dovrà ripensare e programmare quelli che sono gli interventi per l'allestimento di una seconda canna indispensabile per dare delle risposte alla comunità valdostana e a tutta la comunità italiana che vede nei moltissimi passaggi sia commerciali che turistici sotto il Monte Bianco un punto importante del rapporto tra Italia e Francia". Lo ha detto in un videomessaggio il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in merito ai lavori previsti nel traforo del Monte Bianco.



