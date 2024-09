Elisoccorso, sindacato chiede di coinvolgere i vigili del fuoco

In una lettera inviata alla giunta regionale il sindacato Conapo chiede il coinvolgimento dei vigili del fuoco nel servizio di elisoccorso in Valle d'Aosta (l'appalto scade ad aprile 2025). Una richiesta avanzata "al fine di poter erogare un servizio alla popolazione che sia eccellente nella realtà e non solo in proclami o servizi televisivi".

Secondo il sindacato: "è imprescindibile che il corpo valdostano dei vigili del fuoco sia inserito all'interno della commissione elicotteri; le unità specializzate Vvf dei settori Speleo Alpino Fluviale, Fluviale-Alluvionale, Soccorso Acquatico devono ricevere adeguata formazione dall'operatore aereonautico affinché possano verricellarsi in autonomia nei differenti scenari emergenziali di competenza Vf; le unità cinofile Vvf, al pari delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano, devono ricevere adeguata formazione e addestramento per l'elitrasporto considerato che la componente cane può avere necessità di diverse sessioni di avvicinamento all'elicottero e al trasporto aereo".

"Per questi motivi - si legge in una nota - si ritiene necessario che, prima di delineare le caratteristiche minime del servizio di elisoccorso regionale attraverso una nuova Dgr e successivamente definite sul prossimo capitolato di gara, venga coinvolto il comandante del corpo valdostano dei vigili del fuoco o un suo delegato, affinché vengano prese in considerazione le esigenze operative e formative dell'ente pubblico regionale che opera a tutela dell'incolumità delle persone, degli animali e per la salvaguardia delle cose in Valle d'Aosta".



