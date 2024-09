Ciclismo: Mondiali Mountain Bike; Berta bronzo nell'Elite donne

L'azzurra Martina Berta, 26enne valdostana, ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova croos country Elite donne dei Mondiali di mountain bike. A vincere è stata la 22enne olandese Puck Pieterse, che ha letteralmente dominato la prova precedendo di 59" la connazionale Anne Terpstra. Terza la Berta a 1'19", dopo aver superato in un tratto finale in discesa la sudafricana Candice Lill. Male la campionessa olimpica, la francese Pauline Ferrand Prevot, che si è piazzata soltanto 14/a.

Nella prova maschile i protagonisti sono stati i tre medagliati di Parigi, con l'oro che è andato al sudafricano Alan Hatherly, bronzo ai Giochi di Parigi, che ha preceduto di 22" il francese Victor Koretkzy, che quindi si è dovuto accontentare dl secondo posto, così come all'Olimpiade di casa. Bronzo al campione olimpico, il britannico Tom Pidcock, staccato di 39".





