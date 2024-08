Testolin, onorati visita Mattarella per 80 anni dell'Autonomia

"Siamo onorati di poter ricevere in Valle d'Aosta il Presidente della Repubblica per un'occasione particolare in cui vogliamo celebrare l'80/o anniversario della lotta di Resistenza, della Liberazione dal nazifascismo e dell'Autonomia della Valle d'Aosta, nell'ambito di un ricco calendario di eventi che si sviluppa in cinque anni. La presenza del Capo dello Stato è per noi un'occasione riflessione sulla nostra storia, sulla nostra identità e sulle prospettive future della nostra autonomia". Lo ha detto il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, presentando la visita ad Aosta del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il prossimo 7 settembre.

Numerose le iniziative in programma, dalle 11.30 alle 13.30 circa, a partire dalla cerimonia ufficiale al Teatro Splendor per celebrare l'Ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia, dalla visita in anteprima nella nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta e, soprattutto, dall'incontro del Presidente della Repubblica con i cittadini, nel Jardin de l'Autonomie, area antistante il nuovo edificio universitario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA