Mattarella in visita a nuova sede università Valle d'Aosta

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà la nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta, che sorge al posto dell'ex caserma Testa Fochi, nel centro di Aosta. Il Capo dello Stato arriverà alle 12.15 di sabato 7 settembre in piazza della Repubblica dove incontrerà la cittadinanza nella nuova area verde, denominata "Jardin de l'Autonomie", davanti all'ateneo. Successivamente assisterà alla lectio magistralis del professor Éric Carpano, docente di diritto pubblico presso l'Università Jean Moulin di Lione, e alla presentazione dell'edificio che accoglierà gli studenti dal prossimo anno accademico. Oltre alle autorità sarà presente anche il progettista, l'archistar Mario Cucinella.

"La visita del Presidente della Repubblica - sottolinea il Presidente della Regione, Renzo Testolin, nella veste di presidente del Consiglio dell'Università - è un momento molto importante per la vita del nostro ateneo. L'apertura della nuova sede nell'ex caserma Testa Fochi colloca nel cuore della città questo polo di formazione e di ricerca che, oltre ad essere luogo di studio e di didattica, crediamo possa diventare una presenza determinante per un nuovo impulso a tutto il tessuto culturale, economico e sociale della regione".

Alle 11.30, inoltre, nel Teatro Splendor di Aosta, è previsto un evento ufficiale dedicato alla promulgazione dei decreti legislativi luogotenenziali del 7 settembre 1945 che pongono le basi dell'autonomia della Valle d'Aosta e organizzato nell'ambito delle celebrazioni dell'Ottantesimo anniversario della resistenza, della liberazione e dell'autonomia. Sono previsti gli interventi del Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e del Presidente della Regione, Renzo Testolin.

