L'Hockey Club Aosta pronto per la nuova stagione in serie B

L'Hockey Club Aosta è pronto per affrontare la nuova stagione, la prima in Italian Hockey League (ex serie B). Una nuova sfida per la formazione aostana - che fino allo scorso anno portava il nome di Ares Sport, rimasto main sponsor della società -, ma al tempo stesso il coronamento di un cammino iniziato nel 2009 con la nascita dei Gladiators.

"Sono 15 anni che affronto delle sfide - dice il presidente e allenatore Luca Giovinazzo -, il nostro obiettivo è quello di continuare il nostro percorso".

La preparazione per la prossima stagione è già partita e sabato 21 agosto alle 18,30 ci sarà il primo allenamento a porte aperte al palaghiaccio di Aosta (ingresso gratuito). Il campionato scatterà il 21 settembre alle 20 ad Aosta contro l'Appiano.

"Abbiamo preso dei giocatori di livello - dice Giovinazzo -, ma sarà una stagione complessa, fatta anche di sconfitte e momenti duri. Lavoreremo comunque per vincere il campionato".

Nei giorni scorsi, è partita anche la campagna abbonamenti, acquistabili su liveticket, con l'Aosta che può contare sulla più alta media di spettatori per partita durante la scorsa stagione, contando circa 4 mila tifosi su 14 incontri.

"La tenacia di Luca (Giovinazzo, ndr) e la serietà di Ares Sport hanno fatto sì che questo progetto potesse decollare la scorsa stagione - dice l'assessore allo Sport Giulio Grosjacques -. La Regione ha una legge, datata al 2004, che non consente di sostenere le squadre, ma solo individualità nello sport. Ma quando l'allora Ares Sport ci ha chiesto uno sforzo, come amministrazione regionale abbiamo deciso che questo progetto doveva essere sostenuto. Così, abbiamo lavorato a un disegno di legge che andrà a sostenere nei prossimi tre anni la società con un contributo straordinario, che andrà a sommarsi al contributo ordinario di circa 20 mila euro. C'è un rapporto di fiducia reciproca e, inoltre, la società avrà il marchio della Valle d'Aosta".

Oggi, in conferenza stampa, è stato presentato il roster della prima squadra, un mix tra giovani e giocatori di livello ed esperienza. A guardia della porta ci sarà Lorenzo Marinelli, che avrà come secondo il confermato Alessandro Tura e, in caso di necessità, Gabriele Montini. I difensori saranno Carmine Buono, Andrea Gesumaria, Alessandro De Santi, Vladislav Lysenko, David Pföstl, Erwin De Nardin, Giuseppe Viliotti e Felix Garber, mentre il reparto d’attacco sarà composto da Nathan Garau, Dmitri Nimenko, Nick Nardella, Jaroslav Moucka, Edgar De Toni, Mattia Mocellin, Joshua Berger, Matteo Mazzocchi, Alessandro Fraschetta e Carmine Buono, con Thomas Badoglio, Gianmarco Fraschetta, Alessandro Minniti, Mattia Lenta, Adrian Movchan e Savelii Sukhytskyi che faranno spola tra la prima squadra e l’Ihl Divisione One (ex serie C).



