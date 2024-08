Un nuovo voucher per la formazione nelle microimprese

"E' un nuovo strumento per la formazione continua, più fruibile e di semplice utilizzo intende rispondere alle esigenze di formazione continua delle micro imprese. Rafforzare la competitività delle micro imprese e adeguare saperi e competenze dei lavoratori sono importanti fattori per favorire lo sviluppo economico del nostro territorio. Il voucher si aggiunge agli avvisi per la formazione continua attivi, rivolti a tutte le tipologie di imprese". Così l'assessore regionale dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy, presenta l'Avviso pubblico "Assegnazione di voucher formativi a favore delle micro imprese - Formazione continua", deliberato dalla giunta.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 500.000 euro.

L'importo massimo complessivo dei voucher riconoscibili per anno solare a favore di ogni impresa ammonta a: 3.000 euro, per i lavoratori autonomi/liberi professionisti e le imprese individuali senza dipendenti/collaboratori al momento della presentazione della domanda; 15.000 euro, per le altre imprese.

"Beneficiarie del nuovo strumento del voucher - è spiegato in una nota - sono le micro imprese con almeno una sede operativa sul territorio regionale per l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione del personale operante in tale sede. I destinatari della formazione sono i lavoratori dipendenti (sia tempo determinato, che indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale), gli apprendisti, per la sola formazione tecnico-professionale, i collaboratori o i coadiuvanti per le imprese familiari, i titolari e i legali rappresentanti, i soci che operano nell'impresa".

Sono inoltre finanziabili i corsi di formazione specialistici e di aggiornamento professionale attinenti all'attività esercitata dall'impresa e i corsi di formazione a carattere trasversale (lingue, contabilità, gestione delle risorse umane, informatica, marketing e logistica). Le domande possono essere presentate a partire da lunedì 2 settembre fino al 31 dicembre 2025.



