Master in management delle Pmi, presentazione all'Univda

L'Università della Valle d'Aosta organizza un incontro di presentazione del master di primo livello in management delle Piccole e medie imprese, inserito nell'offerta formativa dell'anno accademico 2024/2025.

L'incontro si svolgerà mercoledì 4 settembre alle 16.30 nell'Aula magna Sant'Anselmo, presso la sede storica di Aosta in Strada Cappuccini 2A, e sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Microsoft Teams. Per partecipare, in presenza o a distanza, è richiesta l'iscrizione tramite form online entro il 3 settembre (ore 12).

Il master di primo livello in Management delle Piccole e Medie Imprese ha l'obiettivo di fornire "conoscenze e competenze manageriali avanzate, mirate a offrire strumenti concreti per affrontare le grandi sfide della moderna organizzazione del lavoro, della transizione digitale e dello sviluppo sostenibile a livello ambientale, sociale e di governance".

Le attività didattiche, in programma da ottobre 2024 a settembre 2025, saranno erogate il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Le lezioni si svolgeranno in presenza, presso la nuova sede dell'Università, e saranno fruibili anche in diretta streaming. Il master si rivolge a manager e imprenditori di piccole medie imprese e start-up. Per l'iscrizione sono richieste la laurea triennale e un'esperienza lavorativa, anche non continuativa, di almeno un anno.

Coniugando lo sviluppo del business con l'innovazione e il cambiamento tecnologico, il percorso si articola in sette aree di specializzazione: Organizzazione e digitalizzazione, Strategia e marketing, Performance management, Management e finanza, Diritto, fisco e impresa, Sostenibilità e competitività e Analisi di scenario. È possibile frequentare l'intero master della durata di un anno, singole aree di specializzazione (40 ore) o singoli moduli (4, 8 o 16 ore).

Le domande di ammissione al master possono essere presentate online entro le ore 12 del 12 settembre prossimo secondo le modalità indicate nel bando di ammissione.



