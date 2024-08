'Fascisti al governo', Fdi Vda contro la Regione per la bacheca dei sindacati

Fratelli d'Italia Valle d'Aosta va all'attacco della Regione dopo la diffusione di un volantino, del comitato promotore del referendum contro l'autonomia differenziata, comparso sulla bacheca sindacale virtuale, "tramite la pagina intranet (la rete interna) a disposizione dei dipendenti del comparto pubblico a cura del Dipartimento personale e organizzazione". Tra le espressioni presenti nello scritto sotto accusa da parte di Fdi Vda c'è "i fascisti oggi al governo". Rispondendo a una missiva del 17 agosto inviata dal presidente del partito, Alberto Zucchi, l'amministrazione regionale ha comunicato che il volantino "è stato nel frattempo rimosso dall'organizzazione sindacale autrice dell'affissione".

"Trattandosi di spazi, fisici o virtuali, funzionali all'esercizio del diritto di affissione, il datore di lavoro - scrive l'amministrazione regionale - non ha il potere di impedire o di rimuovere unilateralmente il materiale ivi pubblicato, né lo stesso può essere ritenuto responsabile dei suoi contenuti, trattandosi di materiale formato e gestito da soggetti terzi ai quali il datore di lavoro, previa verifica della legittimazione a operare in nome e per conto dell'organizzazione sindacale, rilascia apposite credenziali di accesso per poter affiggere il materiale, caricandolo nella sezione dedicata della pagina Intranet".

In un post sui social, Fdi Vda chiede di "avviare una verifica di come sia stato possibile che sulla bacheca intranet riservata a tutti i dipendenti sia apparsa una comunicazione" di "chiara matrice politica priva di qualsivoglia natura sindacale, presupposto previsto dalle norme in vigore per l'esistenza di tale bacheca sul sito della Regione".



