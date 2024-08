Turista francese disperso a Bionaz, ricerche in corso

Sono in corso a Bionaz le ricerche di un turista francese che risulta disperso. E' stata la madre la notte scorsa a dare l'allarme dalla Francia, spiegando di non avere più notizie del figlio, che è in vacanza in bicicletta in Italia. La donna ha fornito l'indicazione del comune dell'alta Valpelline, nella zona della diga di Place Moulin, basata sulle coordinate Gps arrivate da un dispositivo dell'uomo. Al momento non è stata presentata ufficialmente denuncia di scomparsa.

Impegnati nelle ricerche il Soccorso alpino valdostano, l'Arma dei carabinieri, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.



