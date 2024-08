Sci di fondo, la Valle d'Aosta vuole la Coppa del mondo a Cogne

La Regione Valle d'Aosta vuole riportare a Cogne, nel 2025, la Coppa del mondo di sci di fondo.

Per poterlo fare sta verificando la possibilità di ripristinare alcuni sistemi danneggiati dall'alluvione del giugno scorso.

Oggi la Fis ha annunciato la rinuncia di Nove Mesto (Repubblica Ceca), per "fattori economici", a ospitare le gare in calendario dal 31 gennaio al 2 febbraio prossimi. La federazione internazionale ha già iniziato a valutare le possibili opzioni. La Fisi quindi ha chiesto la disponibilità alla Valle d'Aosta a candidarsi, indicando proprio la località di Cogne, che già ha ospitato l'edizione del 2019 della Coppa del mondo di sci nordico.

"C'è la volontà di riportare la Coppa del mondo a Cogne, stiamo verificando la possibilità di poterlo fare", spiega l'assessore regionale al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques. Infatti la località ai piedi del Gran Paradiso "in questo momento è priva di alcuni servizi, tra i quali l'impianto di innevamento, l'impianto di irrigazione del prato di Sant'Orso. Quindi insieme al Comune si stanno facendo delle valutazioni per cercare di dare una risposta positiva a questa proposta della Fisi, e fare in modo che l'organizzazione di questa gara costituisca il rilancio e la rinascita anche dal punto di vista sportivo della comunità di Cogne". Oggi, aggiunge Grosjacques, "c'è stato un primo confronto e nei prossimi giorni certamente scioglieremo la riserva", rispondendo ufficialmente alla richiesta della Fisi, che poi la inoltrerà alla Fis.

La federazione internazionale ha annunciato in una nota che "una soluzione sarà presentata durante le riunioni autunnali della Fis (dal 24 al 27 settembre)". "Da parte nostra - sottolinea Grosjacques - se dovessero esserci le condizioni dovremmo metterci a lavorare subito, perché la scadenza è molto vicina e questi grandi eventi, di solito, si preparano con maggiore tempo a disposizione".

La Coppa del mondo del 2019 a Cogne, sottolinea l'assessore, "era stata un successo da tutti i punti di vista: pubblico, condizioni della pista, organizzazione perfetta. Quindi la Fisi ha segnalato Cogne perché sa che il comitato organizzatore di Cogne e la località sono all'altezza di un evento di questo genere".



