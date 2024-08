"Quelli che...la disco", edizione speciale per aiutare Cogne

Un'edizione speciale del 'live dancing party' ribattezzato "Quelli che...la disco" per aiutare la località di Cogne colpita dall'alluvione di fine giugno. L'evento è stato presentato in Municipio ad Aosta e si svolgerà il 29 agosto in piazza Chanoux, a Cogne, a partire dalle 21. La serata si aprirà con un pre-show e seguirà un lungo deejay set curato dai dj che negli anni '70, '80 e '90 hanno lavorato nelle principali discoteche della Valle d'Aosta (Divina, Lou Ressignon, Boomerang, La Chaumière, Pigalle, Hollywood, Abat-Jour, Les Trompeurs, Statale 26, Compagnia dei Motori, La Luna, La Poubelle, Blu Max, Moog's, La Remisa, Help, Liberatutti, La Niche e Sweet Rock Cafè).

L'ingresso è libero.

"Nei momenti di difficoltà ballare è la cosa migliore: aiuta ad esorcizzare la paura e fa incontrare le persone. La musica ripercorre il tempo e lo rivitalizza. Andiamo in soccorso di un comune in difficoltà, la gente di montagna si stringe quando è in difficoltà" ha detto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti.

L'evento ripercorre quello organizzato il 29 giugno scorso nel capoluogo valdostano, "che ha avuto un grande successo di pubblico" ha aggiunto l'assessora Alina Sapinet. Per il sindaco di Cogne, Franco Allera, "questo è un evento a cui teniamo molto, il 29 giugno eravamo pronti a scendere ad Aosta con i pullman ma il maltempo ci ha bloccati". Inoltre "l'alluvione di quei giorni - ha aggiunto - ci ha permesso di riscoprire il valore della solidarietà, abbiamo fatto cose importanti, ha vinto il modello Valle d'Aosta: il 29 agosto sarà un momento per stare tutti assieme". Infine Michel Martinet, sindaco di Gressan: "Sarà una serata di divertimento per far capire che siamo vicini a Cogne".



